版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元遭卖盘狙击

0558GMT

* 澳元/美元下跌1.02%，新西兰元/美元下跌0.73%，美元/日圆上涨0.13%，欧元/日圆上涨0.21%

* 亚洲股市走低，日股日经指数震荡，但美元/日圆再度守住98.86低点不破

* 澳洲数据欠佳及杠杆卖压打击澳元，下道支撑在2011年10月低点0.9388美元

* 今日稍晚将公布瑞士CPI、英国央行及欧洲央行决议、西班牙标债结果及美国失业金请领人数(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐