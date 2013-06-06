版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 15:51 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月6日

路透上海6月6日 - 中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓
解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场
传递出更为明确的数量紧缩信号。   
    
    市场人士认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中偏松，以支持经济增
长，转向适度回收银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增长等的目标。
    
    他们并指出，随着央行的数量调控由稳定转为偏紧，资金面或进入紧平衡的常态，而随着季末逐渐临近，
本轮资金紧张或将延续到7月上旬。
        
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,180
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/1-6/7     1,100      920       180        240       --       --        +1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/25-5/31     --       300       220        250       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/18-5/24   1,200      380       160        140       --       --        +1,280
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/11-5/17     --      1,010      440        920       --       --          -350
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/4-5/10    1,100      760       100        920       --       --          +840
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/27-5/3      --       300        --        300       --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/20-4/26     900      620        --        280       --       --        +1,240
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/13-4/19     --       870        --      1,010       --       --          -140
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/8-4/12      150      440        --        760       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/30-4/7      --        50        --        300       --       --          -250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/23-3/29     --        50        --        620       --       --          -570
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/16-3/22     --       400        --        870       --       --          -470
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/9-3/15      --       --         --        440       --       --          -440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/2-3/8       --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。
     5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。
     6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周
。(完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐