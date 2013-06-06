中国金融：交银财富景气指数小幅回升，居民对经济企稳信心有所恢复

路透上海6月6日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周四发布的最新一期交银中国财富景气指数，较上期小幅回升。交行认为，在国内经济增速趋缓的背景下，更多国内家庭对经济前景持谨慎乐观态度，大家对经济企稳信心有所恢复。

本期交银财富指数达130点，较上期上升3点。指数的三个一级指标：经济景气、收入增长及投资意愿均有小幅增长。

交通银行首席经济学家连平指出，从历史数据来看，经济景气指数与中国采购经理人指数(PMI)的趋势基本吻合，所以本次调查结果一定程度上能反映未来经济发展趋势的变化。

“宏观经济目前的焦点是增长，大家关心增速是否会继续往下降，...我个人观点，从PMI、发电量及用电量等指标来看，宏观经济(增速)将趋于稳定。”他说。

一季度中国国内生产总值(GDP)同比增速为7.7%，较去年第四季的7.9%下降。最近公布的5月官方制造业PMI由上月的50.6上升至50.8，发出一个有利信号。

最近不少机构纷纷下调中国全年经济增长预期，经济合作暨发展组织(OECD)和国际货币基金组织(IMF)分别调降中国今年经济成长率预估至7.8%和7.75%，此前预期分别为8.5%和8%。

从投资意愿指数这个分指标来看，本期调查有两个明显变化，一个是因国际金价大跌，小康家庭对于贵金属投资的意愿下降，计划减持贵金属投资的小康家庭明显上升。

其次，不动产投资意愿指数自上期的临界点100略有回升至102，交行金融研究中心副总经理周昆平指出，虽然国务院近期部署新国五条调控措施，但各地落实进展不理想，近期土地高溢价成交亦使房价上涨预期继续释放，因此看涨房价的小康家庭占比略有增多。

连平则认为，国内房产税实施的城市扩围已渐趋明朗，估计全面实施的时间也不会太远，这对持有多套房产的家庭是个不利消息。本次不动产投资意愿指数涨幅相当小，亦表明大家当前对房产投资持谨慎态度。