版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 15:25 BJT

表格：瑞士5月CPI较前月上升0.1%，较上年同期下降0.5%

路透苏黎世6月6日 - 瑞士联邦统计局周四公布，瑞士5月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.5%。路透调查的分析师预估值分别为上升0.1%和下滑0.6%。

以下为详细数据：

2013年5月 2013年4月 2012年5月

较上月变动% 0.1 0.0 0.0

较上年同期变动% -0.5 -0.6 -1.0

指数(2010年12月=100) 99.2 99.1 99.8 (完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐