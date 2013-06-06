表格：瑞士5月CPI较前月上升0.1%，较上年同期下降0.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透苏黎世6月6日 - 瑞士联邦统计局周四公布，瑞士5月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.5%。路透调查的分析师预估值分别为上升0.1%和下滑0.6%。
以下为详细数据：
2013年5月 2013年4月 2012年5月
较上月变动% 0.1 0.0 0.0
较上年同期变动% -0.5 -0.6 -1.0
指数(2010年12月=100) 99.2 99.1 99.8 (完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。