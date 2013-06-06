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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 14:21 BJT

日本股市：两个月来首次收在13,000点下方，接近熊市领域

路透东京6月6日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中收于13,000点下方，为两个月来首见，延续自上月触及的五年半高点回落的走势，几乎进入熊市领域。

日经指数 跌0.9%至12,904.02点，为4月5日以来最低收位。交投震荡，该指数盘中曾升至高见13,238.53点。

若日经指数跌至12,754点，或较5月23日触及的五年半高点下滑20%，将进入熊市。

东证股价指数 跌1.8%至1,070.77点。(完)
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