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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 17:52 BJT

《中国数据观测》5月CPI涨幅料仍温和，消费稳健但工业和投资偏弱

* 公布内容：中国5月通胀、工业、投资和消费数据
    * 公布时间：周日（6月9日）


    调查结果：(同比，%)
  
                                 中值     区间      前值  上年同期 预测数 
    居民消费价格指数(CPI)           2.5   2.2～2.8    2.4    3.0    20
    工业生产者出厂价格指数(PPI)     -2.5  -2.8～-2.3  -2.6   -1.4    19
    固定资产投资(不含农户)(1-5月)   20.5  20.4～20.8  20.6   20.1    20
    工业增加值                     9.3   9.0～9.6    9.3    9.6    20          
    社会消费品零售总额             12.9  12.4～13.0   12.8  13.8    20    
    注：固定资产投资前值为1-4月数据。
    
    路透综合20家机构预测中值结果显示，中国5月CPI预计同比上涨2.5%，涨幅仍属温和，
主要是受食品价格回落影响，再加上PPI持续为负的传导作用也有限。基于经济的持续疲弱
，预计通胀率短期将在低位持稳，全年有望保持在3%以内。
    
    “考虑到目前国内经济增速回升仍显乏力，PPI负值使其向CPI传导压力减轻，猪周期可
能延后至下半年等因素，使得上半年国内物价不会明显上涨，预计二季度CPI同比在2.5%左
右，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称。
    
    他预期，只要需求因素不出现大的变化，下半年物价运行仍将总体平稳，维持全年CPI
同比上涨2.8%左右的判断。
    
    而宏观经济先行指标--制造业PMI生产指数基本稳定，意味着工业经济虽然持续疲弱，
但短期不至于大幅下行。分析师预计5月工业增加值同比增速为9.3%，和上月相当，最低估
值在9.0%。
    
    中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI意外反季节上行至50.8，但明显低于历史同
期53.3的均值；汇丰中国制造业PMI终值则续降至49.2的八个月最低位，新订单指数为八个
月来首次低于50。制造业复苏乏力，令市场对二季度经济表现的疑虑升温。 
    
    “5月新订单和出口订单均有下降，且购进价格大跌导致原材料库存下降，意味着补库
存无望，加上5月份地产销量增速的下降，预示后续工业经济仍有下行风险，”海通证券在
研究报告中称。该券商对5月工业增速预测为9.1%。
    
    制造业复苏乏力，导致相关投资亦处于弱势。短期来看，房地产投资和基建投资将带来
托底作用，支撑投资整体增速不至于大幅下降。分析师预计1-5月投资同比增速20.5%，略低
于1-4月的20.6%。
    
    消费可谓整体数据中唯一的“亮点”。虽然中央高调反腐倡廉将继续抑制政府消费和集
团消费，但家电补贴5月底到期提振家电消费，加上降价促销等因素推动乘用车销量上涨、
以及黄金珠宝消费保持旺盛等，都让市场人士对消费持乐观态度，预计零售销售将保持稳健
，5月同比料增长12.9%。
    
    中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经
济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，
暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。
    
    但中国新政府对经济放缓的容忍度已经有明显提升，更多关注质量和效益，政策重心也
在向调结构倾斜。“人民币持续升值带来热钱流入趋势未变，加上央行实行中性货币政策，
短期流动性依然较为宽裕；中国政策将以质量和效益为中心，否定再刺激可能，”海通证券
称。
    
    莫尼塔研究认为，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程
上看6月底初稿可能起草完成，8月中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察
时点；而通过对十八大报告和2013年深化经济体制改革的工作内容上看，十八届三中全会有
可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。   

    以下为各机构预测详情：(同比,%) (欲览5月数据预测全部结果，请点击[ID:nL3N0EI15
U])
    
                      CPI      PPI     投资     工业     消费
 交通银行             2.5     -2.5     20.6      9.2     12.7
 巴克莱               2.3     -2.7     20.4      9.5     12.6
 BBVA                 2.5     -2.5     20.6      9.5     13.0
 美银美林             2.5     -2.7     20.7      9.2     12.8
 国开证券             2.5     -2.5     20.6      9.4     12.9
 中国建设银行         2.6     -2.8     20.5      9.5     12.4
 中信证券             2.5     -2.5     20.8      9.0     13.0
 大和资本市场         2.4     -2.5     20.5      9.6     13.0
 德意志银行           2.4     -2.3     20.6      9.0     12.8
 高盛                 2.2     -2.5     20.4      9.2     12.6
 海通证券             2.4     -2.6     20.4      9.1     12.7
 华宝信托             2.5     -2.5     20.5      9.5     13.0
 兴业银行             2.4     -2.6     20.4      9.1     13.0
 ING金融市场          2.5     -2.5     20.5      9.5     13.0
 摩根士丹利           2.3     -2.4     20.5      9.2     13.0
 野村                 2.6     -2.6     20.5      9.0     13.0
 华侨银行             2.6     -2.8     20.5      9.5     12.4
 北京领先国际金融     2.8     -2.3     20.5      9.1     12.8
 资讯                                                   
 上海证券             2.4     -2.4     20.7      9.4     12.9
 申银万国             2.4      ～      20.6      9.4     13.0
  注：投资为1-5月同比增速。(完)

  欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 

 (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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