《中国数据观测》5月CPI涨幅料仍温和，消费稳健但工业和投资偏弱

* 公布内容：中国5月通胀、工业、投资和消费数据 * 公布时间：周日（6月9日） 调查结果：(同比，%) 中值 区间 前值 上年同期 预测数 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.2～2.8 2.4 3.0 20 工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.5 -2.8～-2.3 -2.6 -1.4 19 固定资产投资(不含农户)(1-5月) 20.5 20.4～20.8 20.6 20.1 20 工业增加值 9.3 9.0～9.6 9.3 9.6 20 社会消费品零售总额 12.9 12.4～13.0 12.8 13.8 20 注：固定资产投资前值为1-4月数据。 路透综合20家机构预测中值结果显示，中国5月CPI预计同比上涨2.5%，涨幅仍属温和， 主要是受食品价格回落影响，再加上PPI持续为负的传导作用也有限。基于经济的持续疲弱 ，预计通胀率短期将在低位持稳，全年有望保持在3%以内。 “考虑到目前国内经济增速回升仍显乏力，PPI负值使其向CPI传导压力减轻，猪周期可 能延后至下半年等因素，使得上半年国内物价不会明显上涨，预计二季度CPI同比在2.5%左 右，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称。 他预期，只要需求因素不出现大的变化，下半年物价运行仍将总体平稳，维持全年CPI 同比上涨2.8%左右的判断。 而宏观经济先行指标--制造业PMI生产指数基本稳定，意味着工业经济虽然持续疲弱， 但短期不至于大幅下行。分析师预计5月工业增加值同比增速为9.3%，和上月相当，最低估 值在9.0%。 中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI意外反季节上行至50.8，但明显低于历史同 期53.3的均值；汇丰中国制造业PMI终值则续降至49.2的八个月最低位，新订单指数为八个 月来首次低于50。制造业复苏乏力，令市场对二季度经济表现的疑虑升温。 “5月新订单和出口订单均有下降，且购进价格大跌导致原材料库存下降，意味着补库 存无望，加上5月份地产销量增速的下降，预示后续工业经济仍有下行风险，”海通证券在 研究报告中称。该券商对5月工业增速预测为9.1%。 制造业复苏乏力，导致相关投资亦处于弱势。短期来看，房地产投资和基建投资将带来 托底作用，支撑投资整体增速不至于大幅下降。分析师预计1-5月投资同比增速20.5%，略低 于1-4月的20.6%。 消费可谓整体数据中唯一的“亮点”。虽然中央高调反腐倡廉将继续抑制政府消费和集 团消费，但家电补贴5月底到期提振家电消费，加上降价促销等因素推动乘用车销量上涨、 以及黄金珠宝消费保持旺盛等，都让市场人士对消费持乐观态度，预计零售销售将保持稳健 ，5月同比料增长12.9%。 中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经 济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标， 暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。 但中国新政府对经济放缓的容忍度已经有明显提升，更多关注质量和效益，政策重心也 在向调结构倾斜。“人民币持续升值带来热钱流入趋势未变，加上央行实行中性货币政策， 短期流动性依然较为宽裕；中国政策将以质量和效益为中心，否定再刺激可能，”海通证券 称。 莫尼塔研究认为，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程 上看6月底初稿可能起草完成，8月中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察 时点；而通过对十八大报告和2013年深化经济体制改革的工作内容上看，十八届三中全会有 可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。 以下为各机构预测详情：(同比,%) (欲览5月数据预测全部结果，请点击[ID:nL3N0EI15 U]) CPI PPI 投资 工业 消费 交通银行 2.5 -2.5 20.6 9.2 12.7 巴克莱 2.3 -2.7 20.4 9.5 12.6 BBVA 2.5 -2.5 20.6 9.5 13.0 美银美林 2.5 -2.7 20.7 9.2 12.8 国开证券 2.5 -2.5 20.6 9.4 12.9 中国建设银行 2.6 -2.8 20.5 9.5 12.4 中信证券 2.5 -2.5 20.8 9.0 13.0 大和资本市场 2.4 -2.5 20.5 9.6 13.0 德意志银行 2.4 -2.3 20.6 9.0 12.8 高盛 2.2 -2.5 20.4 9.2 12.6 海通证券 2.4 -2.6 20.4 9.1 12.7 华宝信托 2.5 -2.5 20.5 9.5 13.0 兴业银行 2.4 -2.6 20.4 9.1 13.0 ING金融市场 2.5 -2.5 20.5 9.5 13.0 摩根士丹利 2.3 -2.4 20.5 9.2 13.0 野村 2.6 -2.6 20.5 9.0 13.0 华侨银行 2.6 -2.8 20.5 9.5 12.4 北京领先国际金融 2.8 -2.3 20.5 9.1 12.8 资讯 上海证券 2.4 -2.4 20.7 9.4 12.9 申银万国 2.4 ～ 20.6 9.4 13.0 注：投资为1-5月同比增速。(完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)