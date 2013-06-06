澳新汇市：澳元全面下跌，空头人士关注2011年低位

随着亚洲股市下滑，日本股市 一度重挫近2%，澳元的压力也加大。股市下跌推助日圆上扬，可能破坏掉日本央行刺激经济的努力。

澳元兑日圆 跌至93.64日圆，两个交易日内就大幅下挫3%。

“在全球股市继续下跌的同时，澳元将继续承压，而美国周五公布非农就业报告前，波动性将继续上升，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说。

澳元近期的部分压力来自市场预期澳洲央行可能将再度降息，因此前经济增长数据令人失望。

互换利率 目前显示，澳洲下月降息至2.5%的机率为50%，前一天仅为20%；银行间利率期货<0#YIB:>几乎完全消化了对其8月前将降息的预期。

新西兰元兑美元 则一度低见0.7902美元，为11个月来最低，最新报0.7917。新西兰元日内跌0.7%。

若跌破0.7900美元，将开启跌向0.7862之路；上档阻力料在0.7970美元。

新西兰元全线走弱，兑日圆、欧元、英镑和瑞郎跌幅在0.7-0.9%。兑一篮子货币的新西兰元贸易加权指数指数 跌1.1%，处于五个月最低水准。

不过新西兰元惟独兑澳元 上涨，澳元/新西兰元跌约0.2%。(完)

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