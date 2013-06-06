澳新汇市：澳元全面下跌，空头人士关注2011年低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
随着亚洲股市下滑，日本股市 一度重挫近2%，澳元的压力也加大。股市下跌推助日圆上扬，可能破坏掉日本央行刺激经济的努力。
澳元兑日圆 跌至93.64日圆，两个交易日内就大幅下挫3%。
“在全球股市继续下跌的同时，澳元将继续承压，而美国周五公布非农就业报告前，波动性将继续上升，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说。
澳元近期的部分压力来自市场预期澳洲央行可能将再度降息，因此前经济增长数据令人失望。
互换利率 目前显示，澳洲下月降息至2.5%的机率为50%，前一天仅为20%；银行间利率期货<0#YIB:>几乎完全消化了对其8月前将降息的预期。
新西兰元兑美元 则一度低见0.7902美元，为11个月来最低，最新报0.7917。新西兰元日内跌0.7%。
若跌破0.7900美元，将开启跌向0.7862之路；上档阻力料在0.7970美元。
新西兰元全线走弱，兑日圆、欧元、英镑和瑞郎跌幅在0.7-0.9%。兑一篮子货币的新西兰元贸易加权指数指数 跌1.1%，处于五个月最低水准。
不过新西兰元惟独兑澳元 上涨，澳元/新西兰元跌约0.2%。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。