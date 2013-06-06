欧洲汇市：瑞郎兑欧元和美元横向整理，等待瑞士通胀数据出炉

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
“唯有当消费者物价跌幅远大于预期，例如下滑1%，对于瑞士央行是否为提高汇率上限的臆测才会再次升温，”德国商业银行的外汇策略师Lutz Karpowitz称。
瑞士央行在2011年9月提出瑞郎/欧元的1.20瑞郎汇率上限，因寻求就欧元区危机避险的投资人将瑞郎推至纪录高点，使瑞士经济受到威胁。
但随着欧元区瓦解的忧虑消退，瑞郎也走跌，瑞郎兑欧元在5月触及两年低点，引发对于瑞士央行可能调整汇率上限的臆测。
然而，路透调查的多数分析师表预期，未来12个月瑞郎汇率上限将维持在当前水准，因通胀前景恶化、经济成长疲弱、且保卫较高汇率上限的成本高昂。
“瑞士数据目前不是推动欧元/瑞郎汇率的主要因素。欧洲央行今日的记者会也非常重要，”Karpowitz称。
“若欧洲央行给出的展望非常负面，意味着危机会重现，可能导致欧元/瑞郎下跌，”他说。
欧洲央行在周四的会议中料维持利率不变，暂缓提出新的政策行动，观察经济是否如其预期在今年下半年复苏。
0606GMT，瑞郎兑美元上涨0.1%，报0.9417瑞郎。
瑞郎兑欧元下跌0.1%，报1.234瑞郎。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。