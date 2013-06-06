欧洲汇市：瑞郎兑欧元和美元横向整理，等待瑞士通胀数据出炉

“唯有当消费者物价跌幅远大于预期，例如下滑1%，对于瑞士央行是否为提高汇率上限的臆测才会再次升温，”德国商业银行的外汇策略师Lutz Karpowitz称。

瑞士央行在2011年9月提出瑞郎/欧元的1.20瑞郎汇率上限，因寻求就欧元区危机避险的投资人将瑞郎推至纪录高点，使瑞士经济受到威胁。

但随着欧元区瓦解的忧虑消退，瑞郎也走跌，瑞郎兑欧元在5月触及两年低点，引发对于瑞士央行可能调整汇率上限的臆测。

然而，路透调查的多数分析师表预期，未来12个月瑞郎汇率上限将维持在当前水准，因通胀前景恶化、经济成长疲弱、且保卫较高汇率上限的成本高昂。

“瑞士数据目前不是推动欧元/瑞郎汇率的主要因素。欧洲央行今日的记者会也非常重要，”Karpowitz称。

“若欧洲央行给出的展望非常负面，意味着危机会重现，可能导致欧元/瑞郎下跌，”他说。

欧洲央行在周四的会议中料维持利率不变，暂缓提出新的政策行动，观察经济是否如其预期在今年下半年复苏。

0606GMT，瑞郎兑美元上涨0.1%，报0.9417瑞郎。

瑞郎兑欧元下跌0.1%，报1.234瑞郎。(完)

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