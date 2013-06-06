美国数据：5月企业计划裁员数连续第三个月下滑--Challenger

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
5月企业计划裁员数也大幅低于上年同期，较去年5月的61,887大幅降低41.2%。报告称，通常5月的计划裁员数都是一年当中最低的。
年内迄今，企业已经宣布裁员数219,560个，低于去年前五个月的245,540个。
“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。
Challenger指出，直接因联邦削减支出及财政扣押而遭裁减的岗位数不到1,500个。
5月健康保健领域裁撤工作岗位最多，升至4,886个。
周五美国将公布非农就业报告。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。