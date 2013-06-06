美国数据：5月企业计划裁员数连续第三个月下滑--Challenger

5月企业计划裁员数也大幅低于上年同期，较去年5月的61,887大幅降低41.2%。报告称，通常5月的计划裁员数都是一年当中最低的。

年内迄今，企业已经宣布裁员数219,560个，低于去年前五个月的245,540个。

“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。

Challenger指出，直接因联邦削减支出及财政扣押而遭裁减的岗位数不到1,500个。

5月健康保健领域裁撤工作岗位最多，升至4,886个。