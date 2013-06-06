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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 14:33 BJT

中国新债: 进出口行下周五招标发至多400亿元固息债，含五年和10年期

路透上海6月6日 - 中国进出口银行公告称，将于下周五(14日)招标发行总额不超过400亿元人民币固息金融债，包括五年和10年期两个品种，发行上限均为不超过200亿元。

刊登在中国货币网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：

第12期 第13期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多200亿元 至多200亿元 期限/计息方式 五年固息 10年固息 招标时间 6月14日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月19日 6月21日 发行期 6月14日-6月19日 6月14日-6月21日 上市日 6月25日 6月27日 基本承销额 无 无 手续费 0.1% 0.15% -----------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国货币网(here)

(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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