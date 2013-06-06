中国新债: 进出口行下周五招标发至多400亿元固息债，含五年和10年期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 中国进出口银行公告称，将于下周五(14日)招标发行总额不超过400亿元人民币固息金融债，包括五年和10年期两个品种，发行上限均为不超过200亿元。
刊登在中国货币网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：
第12期 第13期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多200亿元 至多200亿元 期限/计息方式 五年固息 10年固息 招标时间 6月14日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月19日 6月21日 发行期 6月14日-6月19日 6月14日-6月21日 上市日 6月25日 6月27日 基本承销额 无 无 手续费 0.1% 0.15% -----------------------------------------------------(完)
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(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。