中国能源：周五起下调汽、柴油价格，每吨分别降95和90元--发改委

路透北京6月6日 - 中国国家发改委称，本周五（7日）起将下调成品油价，汽、柴油价格每吨分别降低95和90元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。

发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格降价幅度，是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况，并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。