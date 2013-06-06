中国能源：周五起下调汽、柴油价格，每吨分别降95和90元--发改委

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月6日 - 中国国家发改委称，本周五（7日）起将下调成品油价，汽、柴油价格每吨分别降低95和90元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。
发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格降价幅度，是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况，并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。
中国前次成品油调价是在5月10日(5月9日宣布)，上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。