澳洲股市：下挫1.1%，创下四个半月新低

路透悉尼6月6日 - 澳洲股市周四下跌1.1%至四个半月新低，受创于银行和矿商类股下挫，因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能缩减刺激计划。

美国和中国的重要经济数据公布前，投资者保持谨慎。美国非农就业报告将在周五公布，周末将有一系列中国5月经济数据出炉，包括贸易、通胀、工业生产和零售销售等。

根据最新数据，澳股S&P/ASX 200指数 下跌54.0点，报4,781.2点。指数延续周三下跌1.3%的走势，并触及1月中旬迄今最低水平。