欧洲央行：维持利率不变，预期经济很快将复苏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周四维持主要利率在纪录低点0.50%不变，暂时不作政策行动，以观察今年下半年是否实现经济复苏。
欧洲央行总裁德拉吉周一表示，在欧洲央行宽松货币政策及外部需求推动下，欧元区目前正朝着今年稍晚将缓步复苏的道路前进。
欧洲央行5月调降主要利率0.25个百分点后，本月维持不变。欧洲央行亦维持存款工具利率于0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.00%不变。
市场焦点目前转向德拉吉的记者会，预定1230GMT开始，他将公布欧洲央行对经济成长及通胀的最新经济预测。(完) (编译 蔡美珍; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。