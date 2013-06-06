版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 20:03 BJT

欧洲央行：维持利率不变，预期经济很快将复苏

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周四维持主要利率在纪录低点0.50%不变，暂时不作政策行动，以观察今年下半年是否实现经济复苏。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，在欧洲央行宽松货币政策及外部需求推动下，欧元区目前正朝着今年稍晚将缓步复苏的道路前进。

欧洲央行5月调降主要利率0.25个百分点后，本月维持不变。欧洲央行亦维持存款工具利率于0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.00%不变。

市场焦点目前转向德拉吉的记者会，预定1230GMT开始，他将公布欧洲央行对经济成长及通胀的最新经济预测。(完) (编译 蔡美珍; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐