欧洲央行：维持利率不变，预期经济很快将复苏

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周四维持主要利率在纪录低点0.50%不变，暂时不作政策行动，以观察今年下半年是否实现经济复苏。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，在欧洲央行宽松货币政策及外部需求推动下，欧元区目前正朝着今年稍晚将缓步复苏的道路前进。

欧洲央行5月调降主要利率0.25个百分点后，本月维持不变。欧洲央行亦维持存款工具利率于0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.00%不变。