台湾债市：五年公债殖利率收低，美国疲弱经济数据略浇熄偏空气氛

* 美国公布疲弱经济数据，略为浇熄台债偏空气氛 * 台币转强有利五年公债偏多表现 * 周五美国非农就业数据公布前，交易商保守以对 路透台北6月6日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四收低，因美国公布疲弱的经济数据令美债价 格上涨，且台股随着亚洲股市下跌。对债市短多有利的讯息，也让今日开始发行前交易的10年增额券102/6R， 殖利率开得较市场预期的1.35%为低。 不过交易员指出，在周五将公布的美国非农就业数据变数未厘清前，多空对峙的情形没有改变。以美债的 气氛观察，就业数据公布后，10年公债殖利率 料将突破2.06-2.23%的区间，并引领国际债市走出 新的方向。因此明日台债料将陷于观望等待的情绪，102/2看在0.97-1.01%，102/6R则在1.31-1.35%。 “昨晚美债殖利率跌至区间下缘，让认为102/6R殖利率会开高的空单赶紧回补。”一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则指出，或许是受到等待非农就业数据的原因影响，今日102/6R的成交量偏少，这对于 空单较为不利。 民间就业服务机构发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，增幅不及市场预期的16.5万个 ；美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书亦对招聘发表黯淡看法。此外，美国供应管理协会(ISM)公布的服 务业数据也显示，5月服务业就业增幅为近一年来最低。 美国10年期公债周四在亚洲市场小幅下跌，投资人观望周五的美国就业数据，以取得美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否即将缩减积极货币刺激规模的线索。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -2.44 0.9856 0.9805-1.0010 187.0 10 102/6R -- 1.3315 1.3310-1.3450 29.5 交易商表示，今日102/2表现偏强，也有部分原因受到台币升值的带动。由于昨日央行大举买进美元阻升 台币，此举料将令市场的台币资金更为浮滥。 “台币转强，对短券有帮助。”一位证券商交易员说。 他们预期，102/2殖利率在这两天的高低差距达4个基点，波动扩大显示出交易商对于多空讯息的应变相当 快速，倘若今晚美债没有太大变动，明日台债也将陷于整理，静待非农就业数据的揭晓。 本周主要数据与国际事件尚有周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口数据及美国公布 非农就业报告。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3180 5 102/2 0.9856 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)