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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 14:57 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收低，美国疲弱经济数据略浇熄偏空气氛

* 美国公布疲弱经济数据，略为浇熄台债偏空气氛
    * 台币转强有利五年公债偏多表现
    * 周五美国非农就业数据公布前，交易商保守以对

    路透台北6月6日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四收低，因美国公布疲弱的经济数据令美债价
格上涨，且台股随着亚洲股市下跌。对债市短多有利的讯息，也让今日开始发行前交易的10年增额券102/6R，
殖利率开得较市场预期的1.35%为低。
    
    不过交易员指出，在周五将公布的美国非农就业数据变数未厘清前，多空对峙的情形没有改变。以美债的
气氛观察，就业数据公布后，10年公债殖利率 料将突破2.06-2.23%的区间，并引领国际债市走出
新的方向。因此明日台债料将陷于观望等待的情绪，102/2看在0.97-1.01%，102/6R则在1.31-1.35%。
    
    “昨晚美债殖利率跌至区间下缘，让认为102/6R殖利率会开高的空单赶紧回补。”一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，或许是受到等待非农就业数据的原因影响，今日102/6R的成交量偏少，这对于
空单较为不利。

    民间就业服务机构发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，增幅不及市场预期的16.5万个
；美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书亦对招聘发表黯淡看法。此外，美国供应管理协会(ISM)公布的服
务业数据也显示，5月服务业就业增幅为近一年来最低。   
    
    美国10年期公债周四在亚洲市场小幅下跌，投资人观望周五的美国就业数据，以取得美国联邦储备理事会
(美联储/FED)是否即将缩减积极货币刺激规模的线索。 
     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -2.44     0.9856   0.9805-1.0010     187.0
     10    102/6R                        --     1.3315   1.3310-1.3450      29.5
 
    交易商表示，今日102/2表现偏强，也有部分原因受到台币升值的带动。由于昨日央行大举买进美元阻升
台币，此举料将令市场的台币资金更为浮滥。
    
    “台币转强，对短券有帮助。”一位证券商交易员说。
    
    他们预期，102/2殖利率在这两天的高低差距达4个基点，波动扩大显示出交易商对于多空讯息的应变相当
快速，倘若今晚美债没有太大变动，明日台债也将陷于整理，静待非农就业数据的揭晓。
    
    本周主要数据与国际事件尚有周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口数据及美国公布
非农就业报告。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3180
          5       102/2                       0.9856
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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