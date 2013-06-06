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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 21:02 BJT

重发-欧洲央行：总裁德拉吉称预期今年稍晚经济将缓步复苏

(重发以跟上红条)

路透6月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四称：

* 中期基本物价压力将温和

* 预期今年稍晚经济将缓步复苏

* 去年夏季以来金融市场明显改善应会传导至实体经济

* 经济前景仍有下行风险

* 通胀风险大致平衡

* 只要有必要，欧洲央行货币政策将维持宽松

* 将密切关注所有后续讯息(完)
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