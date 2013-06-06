中国股市：沪综指收挫1.3%创一个半月最大跌幅，流动性趋紧致大盘六连跌

路透上海6月6日 - 中国股市沪综指周四收挫1.3%，创一个半月最大单日跌幅。央行公开市场操作传递流动性收紧信号，令市场更趋谨慎，在金融地产股领跌下，大盘连续六日下挫。分析师指出，短线股指料继续在2,250下方弱市震荡，静待最新经济数据出炉。

沪综指 收报2,242.110点，跌28.822点或1.27%；此前最大单日跌幅为4月23日的2.57%。上海A股今日成交额为751亿元人民币，上日为709亿元。上证金融地产行业指数 今日收跌1.54%。

“基本面还是有分歧，形势不明朗，会在2,250下方震荡，但2,200应该是一个支撑位，等(周末的)经济数据吧，不管高低，能令预期落地或者提振信心。”长城证券策略组带头人朱俊春认为。

他并指出，国际上美联储可能放缓买债计划及美元走强，令市场流动性有收缩压力，而近期银行间市场流动性趋紧，央行公开市场操作更强化了趋紧的信号，对市场的交易情绪都有影响，未来也需要密切关注流动性方面的变化。

中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。