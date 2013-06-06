美国政经：国会议员推动新一波制裁措施，企图接近完全封锁伊朗石油出口

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/华盛顿6月6日 - 美国国会议员今年夏季准备展开行动，对伊朗日渐萎缩的石油出口给予一次更大的打击，虽然细节仍未敲定，分析师表示，最终目标可能是接近完全切断伊朗石油出口。
这种极端作法将有引发中国及印度不满的危险，而且可能会推高油价，损及全球经济。在目前仍有购买伊朗石油的国家中，中国及印度是最大进口国。
伊朗否认它的核项目是以制造核弹为目的，但欧美并不相信，且耐心渐失。以色列已表示，若外交途径及制裁措施无法控制住伊朗的核子野心，以色列可能采取军事行动。
美国国会两党正在推动更严厉的制裁措施，认为美国国内石油产量大增，以及全球石油供给充沛迹象，可以避免油价上涨。
上个月，众议院委员会针对加强制裁法案的一场会议上，新加入一项条文，首次要求进口国必须减少特定数量的伊朗原油采购：一年内日均量减少100万桶。
但这其中有个问题：伊朗5月原油出口已经跌至每日70万桶，因此这个目标的计算起点从何算起令人疑惑。
新增条文尚未并入法案的正式内容，而且或许会有变。在那场听证会上，多位议员指出，这项措施是为了使伊朗石油出口减少三分之二，暗示伊朗去年每日150万桶石油出口是计算起点，而每日50万桶则为制裁目标。
但一些能源专家指出，国会推动进一步削减伊朗石油出口的相关动能正在日渐增强。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。