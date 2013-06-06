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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 15:10 BJT

欧洲汇市：欧元/美元升至四周高位，等待欧洲央行决议

路透伦敦6月6日 - 欧元兑美元 周四升至四周高位，稍晚欧洲央行料将决议维持利率不变。

欧元/美元升至1.3127美元，为5月9日以来最高，日内上涨0.2%。美元指数 降至四周低点82.394。(完)
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