《分析师观点》台湾5月出口略优于预期，中国需求不弱

路透台北6月7日 - 台湾财政部周五公布，5月出口金额较上年同期升0.9%，优于市场预估的跌0.45%。分析师认为，中国的需求不弱，6月出口年增率有望扩大。

财政部表示，5月出口以电子产品、资讯与通信产品、塑橡胶及其制品增加较多。其中手机大幅增加令资讯与通信产品年增13.9%，金额达15.72亿美元，创2011年2月以来新高。

财政部指出，累计1至5月出口1,240.1亿美元，较上年同期增14.6亿美元或1.2%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

5月年变动率(%) 4月年变动率(%)

整体出口金额 +0.9 -1.9

--中国(含香港) +3.2 +0.2

--美国 +0.3 +4.9

--欧洲 -9.7 -19.3

--日本 -9.2 +1.9

**市场评论**

--台新投顾分析师王凯民:

5月出口情况回到正成长，以区域来看，中国的需求回温，虽然中小型企业并不好，但大型企业能够维持成长动能；美国方面5月情况比预期弱一点。第二季复苏动能不是非常强，但有上来一些，估计6月出口年变动率可望回正，年增2-3%。

而下半年的景气则必需看中国、美国和欧洲了。目前这三个地区都是下半年比上半年为佳。

--元富投顾分析师许芷雁：

5月出口小幅正成长，比预估稍好一些，整体出口因全球需求不好，要明显成长没有太大空间。展望6月，出口年增幅度可望小幅扩大；不过进口则较难衡量，估6月较上年减少5-10%。

另外，进口资本财设备创2011年6月以来的最高，也显见第二季的民间投资相当旺盛。

--日盛投顾分析师蔡素菁:

虽本月出口转正，但成长力道微弱。中国与美国两大出口市场5-6月分别处于淡季与库存调整的阶段，因此对台湾出口的帮助有限。至于出口主要项目的资通讯产品方面，从上周举行的电脑展并未有令人惊艳的产品来看，成长动能也令人存疑，因此仍然维持第二季出口成长率在0-3%的预估。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升4.4分，报29.871。

--台股加权股价指数 收盘微跌0.01%至8,095.20点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选TW-ECI-CMN

**相关背景**

--主计总处5月最新预估2013年GDP(国内生产总值)成长率2.40%，并预估今年出口成长2.82%，进口则成长3.91%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)