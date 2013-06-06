中国债市：资金愈发紧张IRS短端加速上扬，一年和五年利差已不足10bp

路透上海6月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端加速上扬，因资金面愈发紧张，一年品种升幅约7－8个基点(bp)，而一年和五年的价差已缩至不足10个bp，来到年内最低水平。

交易员指出，虽然流动性堪忧，但央行公开市场坚持央票发行和正回购操作，令机构对未来资金预期更趋谨慎，尽管IRS短端近期累计升幅不小，但由于资金面尚无改善迹象，后市或还有走升空间。

上海一银行交易员称，“今天1年repo(七天回购利率基准IRS)最高差不多在3.51%，长端动的不多，现在1*5(一年和五年利差)很窄了，今年高的时候有60多(bp)，现在7bp左右。”

银行间市场周四质押式回购利率 跳涨，早盘隔夜加权利率已升至逾16个月来的新高。市场人士表示，财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。

中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.8000/3.8980 3.4680/3.5500 3.4620/3.5460 3.5440/3.6310 3.5300/3.7800 周三 3.6000/3.6980 3.3720/3.4560 3.4140/3.5040 3.5200/3.6100 3.5200/3.7625 ------------------------------------------------------------------------------------------ 变化 +0.2000/+0.2000 +0.0960/+0.0940 +0.0480/+0.0420 +0.0240/+0.0210 +0.0100/+0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。