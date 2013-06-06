中国债市：资金愈发紧张IRS短端加速上扬，一年和五年利差已不足10bp

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端加速上扬，因资金面愈发紧张，一年品种升幅约7－8个基点(bp)，而一年和五年的价差已缩至不足10个bp，来到年内最低水平。
交易员指出，虽然流动性堪忧，但央行公开市场坚持央票发行和正回购操作，令机构对未来资金预期更趋谨慎，尽管IRS短端近期累计升幅不小，但由于资金面尚无改善迹象，后市或还有走升空间。
上海一银行交易员称，“今天1年repo(七天回购利率基准IRS)最高差不多在3.51%，长端动的不多，现在1*5(一年和五年利差)很窄了，今年高的时候有60多(bp)，现在7bp左右。”
银行间市场周四质押式回购利率 跳涨，早盘隔夜加权利率已升至逾16个月来的新高。市场人士表示，财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。
中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.8000/3.8980 3.4680/3.5500 3.4620/3.5460 3.5440/3.6310 3.5300/3.7800 周三 3.6000/3.6980 3.3720/3.4560 3.4140/3.5040 3.5200/3.6100 3.5200/3.7625 ------------------------------------------------------------------------------------------ 变化 +0.2000/+0.2000 +0.0960/+0.0940 +0.0480/+0.0420 +0.0240/+0.0210 +0.0100/+0.0175
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。