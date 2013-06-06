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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 15:09 BJT

中国金属：金川集团宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力

路透香港6月6日 - 数名消息人士周四指出，中国第三大铜产商--金川集团已宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力，本周稍早金川一座年产20万吨的设施因意外故障而停工。

一名消息人士表示，金川可能要花一个月以上的时间才能修好，这名消息人士是金川的客户之一。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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