中国经济：销售电价分类简化至居民生活、农业生产等三个类别--发改委

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月6日 - 作为推进资源性产品价改的一部分，中国国家发改委近日通知称，逐步调整销售电价分类结构，将现有的八大类归并包括居民生活、农业生产、工商业及其它用电价格的三个用电类别，每个类别再按用电负荷特性进行分档。
发改委网站周四刊登的新闻稿引述专家指出，简化销售电价分类改革有利于促进公平负担，减少交叉补贴；而在不同分类下按电压等级分档定价，能更科学地反映不同电力用户用电特性和供电成本差异，更大程度发挥价格信号调节市场供求的作用。
而适当扩大居民生活和农业生产用电的范围，可减轻社会福利场所、城乡居民住宅小区公用附属设施、农林牧渔业生产单位等的电费支出每年约30亿元人民币。
目前的销售电价分类主要依据行业、用途分类，包括居民生活、非居民照明、商业、非工业、普通工业、大工业、农业生产用电价格。
通知明确将城乡居民住宅小区公用附属设施用电，学校教学和学生生活用电，社会福利场所，居委会服务设施用电等执行居民生活用电价格；社会福利场所，居委会服务设施用电等执行居民生活用电价格。
同时将农业、林木培育和种植，畜牧、渔业生产，农业灌溉，农产品初加工等用电执行农业生产用电价格；农村饮水安全工程供水用电，由省级价格主管部门决定执行居民生活或农业生产用电价格。
中国过去10多年来一直在缓慢推进资源价格改革，但2008年金融危机爆发后，出于对通胀攀升的疑虑，改革脚步慢了下来。从2011年底开始又有加速迹象，阶梯电价、阶梯水价在全国多地开始实施，天然气价格改革试点也在广东和广西试点；去年12月国务院抛出煤电联动新机制方案，今年1月铁道部也宣布调整铁路货运价格。
发改委主任徐绍史此前表示，要抓住当前物价水平总体稳定的有利时机，积极稳妥推进资源性产品价格改革，逐步建立反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的价格形成机制。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。