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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元等待欧洲央行总裁德拉吉的指引

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* 轧空持续，1.3150停止单最后防线恐怕有触发的风险

* 市场弥漫偏空情绪，空仓亦仍保留

* 外界普遍预期欧洲央行总裁德拉吉立场料将温和，这被认为是欧元小幅上涨的因素

* 日线图云区底部在1.3045，200日均线位置在1.3043，两者是欧元/美元上涨趋势的关键。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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