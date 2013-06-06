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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 15:33 BJT

东京汇市：美元兑日圆走势震荡困顿，澳元面临沉重压力

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3113    1.3093     +0.15     -0.61    1.3194
 美元/日圆                      99.31     99.06     +0.25    +14.49     86.74
 欧元/日圆                     130.24    129.70     +0.42    +13.79    114.46
 美元/瑞郎                     0.9414    0.9422     -0.08     +2.83    0.9155
 英镑/美元                     1.5433    1.5403     +0.19     -5.03    1.6251
 美元/加元                     1.0336    1.0344     -0.08     +4.18    0.9921
 澳元/美元                     0.9479    0.9539     -0.63     -8.79    1.0393
 新西兰元/美                   0.7951    0.7969     -0.23     -4.01    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.130    94.460     -0.35     +4.44    90.130
 新西兰元/日                   78.940    78.940     +0.00    -43.94   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.23    152.58     +0.43     +8.81    140.82
 澳元/新西兰                   1.1912    1.1959     -0.39     -5.01    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校 张明钧)
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