《日本央行焦点》可能考虑供应两年期低利资金，以抑制市场波动

* 审议委员会6月10-11日召开政策会议，料于6月11日0330-0500GMT公布决议

* 在4月祭出大规模刺激措施后，本次会议预计不会有新的政策行动

* 日本央行可能考虑在市场操作中提供两年期固定利率资金

* 可能上修经济前景评估，因出口和生产情况改善

* 总裁黑田东彦预定6月11日0630GMT进行媒体简报会

记者 Stanley White/Leika Kihara 编译 王冠中

路透东京6月6日 - 知悉日本央行思维的的消息人士称，该行可能会考虑在货币市场操作中提供一年以上的资金，以抑制债市波动，显示央行决心防止收益率(殖利率)上扬以免损及其超宽松政策的效果。

在审视市场动向之后，日本央行九人审议委员最快可能会在6月10-11日的下次政策会议上讨论上述构想。近期市场波动已有趋缓的迹象，但收益率进一步上扬的风险仍在。

日本央行料暂缓透过进一步增加资产买进规模来放宽政策，且可能考虑略为上修对经济的评估，因出口和工业生产改善。

“如果市场有需求，我们可能必须考虑是否提供更长期的资金，但我们必须审慎地考虑，”其中一名消息人士称。

日本央行目前在市场操作中提供最长的固定利率资金为一年期。

央行官员正在思索着有史以来首次提供两年期资金的构想，透过向市场挹注更长期的低利资金，来提高弹性。消息人士称，这构想是部分市场人士在上周与日本央行的会议中提出的。

目前而言，日本央行觉得可以透过对上周宣布的市场操作进行微调，来安抚债市的不安情绪，例如增加买债操作的频率。

指标10年期日债收益率 过去一周来持稳在0.8-0.9%区间内，自5月23日触及的13个月高点1.0%回落。

消息人士称，若债市再次出现大幅震荡走势，日本央行也准备好采取进一步的措施来抑制公债收益率涨势，包括在市场操作中于货币市场供应固定利率0.1%的两年期资金。

然而，这个选项有些困难。

部分央行官员对于采取这作法有所迟疑，因为这会给予执行每日市场操作的官员更过大的权力。而且这么做也意味着日本央行承诺在两年内维持利率于0.1%，使得未来调整货币政策时受到束缚。

其他央行人士则表示，推广央行向提高放款的银行提供最长三年低利资金的计划，是比较好的做法。

消息人士称，日本央行也可能在下周的会议中考虑上修经济评估，因出口显示复苏迹象，且工业生产增速加快。

日本央行上月表示，经济已开始加快脚步。若央行在下周会议上修经济评估，将是连续第六个月上修。

日本央行4月时承诺两年内将其持有债券规模提高一倍，每年增加注资60-70兆(万亿)日圆，以在大约两年时间内达成2%的通胀目标。