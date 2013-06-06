亚洲橡胶：东京期胶触及一个半月低位，因日股下跌及上海期胶走软

“TOCOM期胶价格与日股同步走跌，沪胶走软是另一个刺激投资人持续出脱TOCOM合约的负面因素，”东京一交易员称。

日本股市日经指数周四在震荡交投中收于13,000点下方，为两个月来首见，延续自上月触及的五年半高点回落的走势，几乎进入熊市领域。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌750元人民币，结算价报每吨18,240元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤235美分，下跌4美分。

但交易员表示，TOCOM期胶价格受到橡胶库存下滑的支撑。

日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示，5月20日止的10日内，日本生胶库存下降756吨至14,881吨，为两个月低点。 (完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 许娜)