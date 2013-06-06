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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 15:59 BJT

全球金市：黄金下跌，因印度上调进口税引发需求担忧

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1396.36 -6.44 -0.46 -16.61

现货银 22.36 -0.16 -0.71 -26.16

现货铂金 1502.99 -7.01 -0.46 -2.09

现货钯金 750.97 -4.53 -0.60 8.52

COMEX期金 1396.20 -2.30 -0.16 -16.68 15376

汇率

欧元/美元 1.3119

美元/日圆 99.19

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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