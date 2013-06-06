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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 15:58 BJT

日本债市：公债价格上涨，受30年券标售及日股下跌的影响

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.125%       +0.5     0.120%
 五年期公债                               0.295%       +0.5     0.290%
 10年期公债                               0.835%       -2.0     0.855%
 20年期公债                               1.640%       -3.5     1.675%
 30年期公债                               1.805%       -2.0     1.825%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 143.02      +0.24     142.78
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    东京美债              日本公债市场              
    中国债市               台湾债市                  
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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