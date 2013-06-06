更新版-日本股市：日经指数跌破13,000点至两个月低点，接近熊市区域

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
丰田汽车 下挫1.6%，为成交量第二大的个股。本田汽车 跌1.0%，索尼(Sony) 重挫2.0%。
东证股价指数 收低1.8%至1,070.77点，成交量温和，计43.7亿股易手，上月日均量为46.7亿股。
“我们正在过渡期...日经指数已经跌了很多，但还将持续修正一阵子，”大和住银投信资深基金经理Masayuki Kubota称。
“市场要开始消化企业的基本面，通常都要超过三个月，我们还在这个过程中途。”
分析师表示，一旦美国就业数据周五出炉，市场可能将寻得方向。
大和证券策略师Takuya Takahashi称，未来几天市场可能还会进一步走跌，但日经指数在4月4日收盘价12,634点附近应有支撑，那天是日本央行宣布激进货币宽松政策的日子。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。