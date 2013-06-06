更新版-日本股市：日经指数跌破13,000点至两个月低点，接近熊市区域

丰田汽车 下挫1.6%，为成交量第二大的个股。本田汽车 跌1.0%，索尼(Sony) 重挫2.0%。

东证股价指数 收低1.8%至1,070.77点，成交量温和，计43.7亿股易手，上月日均量为46.7亿股。

“我们正在过渡期...日经指数已经跌了很多，但还将持续修正一阵子，”大和住银投信资深基金经理Masayuki Kubota称。

“市场要开始消化企业的基本面，通常都要超过三个月，我们还在这个过程中途。”

分析师表示，一旦美国就业数据周五出炉，市场可能将寻得方向。

大和证券策略师Takuya Takahashi称，未来几天市场可能还会进一步走跌，但日经指数在4月4日收盘价12,634点附近应有支撑，那天是日本央行宣布激进货币宽松政策的日子。(完)