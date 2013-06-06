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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 15:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元波动率似已触顶，美元/日圆波动率走跌

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* 澳元/美元波动率目前看来已触顶

* 美元/日圆各天期波动率下滑，但周五的波动率极高

* 欧元/日圆波动率下滑，澳元/日圆波动率则走升

* 美元/瑞郎波动率走低，与欧元间波动率价差亦脱离高点。(完)

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(编译 张明钧; 审校)
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