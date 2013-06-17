《焦点》中国对忍无可忍的环境污染说"不"

* 国务院出台十条治理大气污染的举措

* 中国治理大气污染不手软，具体措施有待细化

* 明确要求提前一年完成钢铁、水泥等重点行业十二五落后产能淘汰任务

* PM2.5成考核地方政府硬指标，行业，环保，财税等各方政策须配合

作者 沈燕

路透北京6月17日 - 曾几何时，大学毕业后能留在北京工作是很多人的梦想；但现在，无时不在的拥堵和无处不在的雾霾却让生活在北京的人感觉每天都在噩梦中。

迫于生态环境恶化的严竣形势，中国首度将PM2.5作为考核地方政府的硬性指标 ，同时明确提出提前一年强制完成淘汰钢铁、水泥等十二五期间的落后产能，而更多的配套政策亦会陆续而出。

“这次政府是下决心要治理大气污染了，现在已经到了忍无可忍的地步，也是目前最迫切的一件事，虽然国务院出台的只有十条举措，但每一条背后都隐含着很多需要配套的政策，涉及政府部门也很多。”一位接近此事的官方人士称。

另一位不具名的官方人士也提到，大力度治理大气污染，短期会对产生一些阵痛，对中国经济增长将形成一定的压制，因为环境修复成本要抵减GDP。一般来说，国际上实行绿色GDP核算，要比正常GDP核算缩减20%左右。

中国国际经济交流中心副理事长郑新立则提到，中国关键是要建立一个生态体制。所谓生态体制就是对环境生态的投入，同样可以产生GDP和利润，也可以增加就业。

上周五召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。

明确提出严控高耗能、高污染行业新增产能，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。

**环境恶化忍无可忍**

尽管外界对中国经济增长放缓增的忧虑依旧有增无减。但相较完成今年GDP增长7.5%的目标，眼下中国无论是江河湖泊、大气、土壤等自然生存环境的日益恶化，以及由此导致的食物、水源、空气等安全问题等更显迫切。

根据美国国家航空航天局（NASA）2001-2006年的卫星数据绘制的全世界PM2.5污染的分布情况显示，中国PM2.5污染是全世界最严重的国家和地区之一，中国许多东中部区（也是城市聚集的地区）主要城市接近或超过80。相比之下，北美、澳洲、俄罗斯等地的PM2.5 污染指数均低于15。

而中国民众对生态环境的高度重视和恶化的批评声亦不绝于耳。“如果经济高速增长的后果是人均寿命的下降，那么这有什么意义呢？”以及一些地方政府计划上马的大型石油炼化项目也因受到当地民众的强烈反对而屡屡搁浅。

前述不具名的官员就称，现在很多企业的排污设备就是摆设，环保部门一检查就开动，前脚一走立刻关闭，省电省钱，但以后就不行了。

此次出台的政策明确提出用法律、标准“倒逼”产业转型升级。制定、修订重点行业排放标准，建议修订大气污染防治法等法律。强制公开重污染行业企业环境信息。公布重点城市空气质量排名。加大违法行为处罚力度。

郑新立认为，中国要颁布一个强制性的排放标准，达不到标准就关门，这样所有企业把你们污染物的回收设备都安装上，而且一天24小时开起来，就形成了环保产业的庞大市场，利用这个市场机制，拉动环保产业的发展，使环保投入形成新的投资热点和经济增长点。

他认为，国务院的十条举措出台后可能会对环保投入形成一个热潮。现在各级政府要把提供清洁的空气作为提供公共产品的重要内容之一，也是政府的重要职责。

“现在一般商品都供过于求了，生产资料供过于求了，但是公共产品包括清洁的空气、干净的水还是短缺的，这个短缺就靠政府来解决，把这些公共产品形成一个市场引导资金投入，同样可以形成新的投资热点和经济增长点。”郑新立称。

前述不具名的官员亦称，把PM2.5作为考核地方政府政绩的一个重要标准，也改革以往唯GDP优先的思路，将压力分解也有助于整个社会生态环境的改善。

政策明确提出建立环渤海包括京津冀、长三角、珠三角等区域联防联控机制，加强人口密集地区和重点大城市PM2.5治理，构建对各省（区、市）的大气环境整治目标责任考核体系。

**政策持续发酵周期将被拉长**

此外，提前一年强制淘汰高能耗高污染行业的落后产能，强化节能环保指标约束，对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。

以及推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度。加大对大气污染防治的信贷支持等也预示着配套政策会不断出台。

前述不具名的官员就称，环保概念不仅仅是资本市场上炒作个股的题材，而是会涉及到诸多领域，相关的政策都会体现出环保优先的导向，尤其是财税方面的政策。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏提供的报告也认为，国务院常务会议决定了“大气污染防治十条措施”只是起点，以后还有大量细化的工作。只要政策对头，不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点。

报告称，国十条已经初步搭建起了一个正确的框架，今后在许多方面应该不断细化、量化，并将责任具体分解到部门和地方。比如，应该对污染严重的河北、北京、天津、山东等地区设定煤炭消费零增长的目标，这些地区的煤炭消费绝对量应该从明年开始就进入负增长。再如，应该尽快出台提高煤炭的资源税税率等。

中信证券的最新报告就称，上周的中央政治局集体学习会议上，习近平总书记再次强调坚持节约资源和保护环境基本国策，要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，将环保与发展提高至同等高度。针对重点方向，明确了节约资源、生态修复、环境保护和治理三大领域，后续相关行动规划有望陆续出台。

与此同时，会议提出要建立责任追究制度，而且应该终身追究，以PM2.5等为代表的环保指标纳入地方政府考核将是大势所趋（例如山西、重庆等）。此外，近期环保部针对违法违规事件处罚力度不断加大，未来环境税费（排污费、环境税等）改革也将持续推进，这些均有助于解决环保投入资金问题并推动产业发展。