台湾货币市场：6月7日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月7日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期837.20亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--个人综合所得税信用卡缴纳扣款，直接由银行经财金公司缴入国库。去年信用卡缴税总额400余亿台币。
--个人综合所得税指定金融机构帐户首次扣款。税款由各银行转入台银，次交易日入帐国库。上年度首批扣款金额为600余亿台币。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)3,862.85亿台币 ：
06/10 3,079.15亿台币
06/11 713.00亿台币
06/12 725.80亿台币
06/13 2,646.00亿台币
06/14 3,559.00亿台币
06/17 3,993.20亿台币
06/18 1,543.50亿台币
06/19 3,697.50亿台币
06/20 3,882.50亿台币
06/21 1,557.00亿台币
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 334.00亿台币
06/27 2,627.25亿台币
06/28 2,383.70亿台币
07/01 2,722.55亿台币
07/02 4,195.20亿台币
07/03 1,700.00亿台币
--国库券到期550亿台币
6/14：财101-10期国库券，天期182天期，金额300亿台币。
6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/10：央行发行364天期存单，金额1,000亿台币，6月7日标售。
--6/14：个人综合所得税指定金融机构帐户第二次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第二批扣款金额10余亿台币。
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿余台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。