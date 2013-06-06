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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 16:18 BJT

香港股市：恒指创下七个交易日内第六次收低，内地股市带来压力

0800 GMT时，中国铝业 股价下跌1.7%，此前中国铝业宣布从周四起，该公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。

中联重科 回吐稍早涨幅，仅收高0.3%。此前该公司称内部高层已买进价值超过2,200万美元的中联重科A股，以展现对自家公司的信心。(完)
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