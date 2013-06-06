《汇市简讯》若加拿大央行总裁证词偏向宽松，美元/加元可能上探1.04

0738GMT

* 新任加拿大央行总裁波洛兹12:45GMT起将向国会委员会发表证词

* 若波洛兹谈话内容偏向宽松，可能推升美元/加元涨向1.0400

* 在1.0400大关之前的阻力有1.0367(亚洲时段高点)及1.0380(昨日高点)

* 1.0400上方的阻力在1.0421(5月29日触及的11个月高点)及1.0450(选择权障碍)

* 支撑位在1.0327(昨日低点)、1.0300及1.0261(周一低点)

* 加拿大Ivey PMI将在1400GMT公布，市场预估为56.4。美国稍晚公布一周初请失业金人数，市场预估34.5万人。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)