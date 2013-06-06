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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 16:17 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月6日

路透伦敦6月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
            
  品种        最新库存           变动
   铜          610,375         -1,925
   锡           14,235           +150
   铅          207,750         -2,650
   锌        1,082,050         +5,000
   铝        5,196,025         -8,525
   镍          179,808            -90
 铝合金         69,060           持平
 NASAAC        116,320            +40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据    库存分布        品种   库存数据    库存分布
 铜     <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-     铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 铝     <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-     锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 锌     <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-   铝合  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-
        S>          GRD>               金          S>            GRD>
 镍     <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-  NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 


 (编译 李春喜 审校 王洋)
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