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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 16:20 BJT

金属期市：伦铜自两周高位下跌，受累于美联储是否削减刺激举措忧虑

0719GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7380.50 -74.50 -1.00 -6.92

上海期铜 52900 -410 -0.77 -8.29

COMEX期铜 3.34 -0.03 -0.85 -

LME期铝 1964.75 -7.25 -0.37 -5.13

上海期铝 14910 00 +0.00 -2.83

LME期锌 1947.50 -15.50 -0.79 -5.62

上海期锌 14845 -700 -4.50 -4.50

LME期镍 15130.00 -80.00 -0.53 -11.80

LME期铅 2218.00 -27.50 -1.22 -5.21

上海期铅 14275.00 -70.00 -0.49 -6.39

LME期锡 21035.00 -115.00 -0.54 -10.11

LME/上海套利价差^ -231

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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