欧洲汇市：英镑升至四周高位，因英国央行宽松政策可能性降低

英镑兑美元 上涨0.2%至1.5445美元，为5月10日以来最高。交易员称卖单在1.5450左右。进一步上涨则会看向5月1日高点1.5607。

英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 亦触及四周高位81.1。

一些交易员谨慎观望，预定下月上任的英央行新总裁卡尼可能采取新刺激措施来提振经济。分析师说这种做法可能会削弱英镑的涨势。

但周三一项调查显示，英国服务业5月增速远快于预期，这降低了新刺激措施出台的可能性。之前的制造业和建筑业采购经理人指数(PMI)调查也都好于预期。

“PMI调查显示经济拥有足够动能来加速，这激励人心，”Western Union Business Solutions的市场分析师Nawaz Ali说。

“如果美国非农就业数据不及预期，英镑可能会升向1.56美元，但鉴于卡尼将到任，很难设想会涨的更多。”

美国此前公布弱于预期的民间就业报告后，美元全线疲软，这支撑了英镑走势。民间就业报告结果压低了对美联储缩减货币宽松计划的揣测。若周五非农报告也疲弱，美元将进一步受压。

英镑兑欧元 仅略低于两周高位，报0.8497英镑。(完)

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