《台湾新债预测》台塑化五年公司债利率料在1.25-1.30%，因台电债标售不理想

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北6月6日 - 受台电公司债标售不理想波及，路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑石化 周五(7日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.25-1.30%区间，较3月1.25%的得标利率略为弹升。
另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.40-1.45%，3月时的得标利率则在1.37%。
台电于上月底标售的10年期无担保公司债未能标出，因实质买盘在意利率风险不利长券；此前市场预估利率在1.50-1.55%。
台塑石化将于明日上午标售80亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行50亿台币、七年期发行30亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%，总金额不得超过100亿台币。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。