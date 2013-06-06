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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 16:40 BJT

新兴汇市：亚币普遍走弱，等待美国重要就业数据提供指引

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        99.12      99.06      -0.06     -12.44      86.79
 坡元                       1.2476     1.2502      +0.21      -2.06     1.2219
 台币                       29.915     29.910      -0.02      -2.60     29.136
 韩元*                     1118.90    1115.80      -0.28      -4.32    1070.60
 泰铢                        30.55      30.55      +0.00      +0.20      30.61
 菲律宾披索                  42.13      42.01      -0.27      -2.55      41.05
 印尼卢比*                 9790.00    9790.00      +0.00      -1.63    9630.00
 印度卢比                    56.90      56.73      -0.29      -3.35      54.99
 马币                       3.0810     3.0845      +0.11      -0.75     3.0580
 人民币                     6.1353     6.1278      -0.12      +1.55     6.2303
 
    *  印尼和韩国金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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