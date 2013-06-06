中国债市：现券抛压加重收益率续涨，流动性担忧情绪不减

路透上海6月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率升势进一步扩大，曲线延续平坦化趋势。交易员表示，银行间流动性紧张局面未见丝毫缓解，不少机构选择抛券筹资，而市场对未来流动性担忧情绪不减，预计现券抛压或有逐步加重趋势。

交易人士并提到，从央行公开市场操作来看，流动性收紧意图明显，未来现券走势或仍将承压；而中长期利率债则需继续关注经济基本面数据与宏观政策。

“整个收益率曲线都往上抬，很多机构都在抛券筹资，五年国债涨了2--3个bp（基点）吧 ”上海一银行交易员称，流动性紧张对现券收益率上涨的影响效应正在扩大。

他进一步表示，目前流动性紧张的情况已经波及到七年期品种的成交了，如果流动性继续不见改善，长债和信用债迟早也会受到影响。

中国银行间市场周四质押式回购利率 跳涨，早盘隔夜加权利率已升至逾16个月来的新高。市场人士表示，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。

华北一银行交易员表示，现在资金这么紧，大家做现券的兴趣不大，“早上农发债直接流标啊，都没顾上看现券，忙着借钱啊”。

农业发展银行周四招标的六个月期贴现金融债未能招满，为近一年来利率债首见。银行间市场资金面紧张情势加剧，导致机构对该期新债兴趣缺缺。

中信证券最新发布的债券市场月报认为，考虑到当前资金面处于紧平衡状态，监管政策以及季末效应的叠加，可能使资金利率在6月份持续呈现偏高的局面，因此需要积极规避资金面趋紧的风险。

中国央行公开市场本周净投放创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

剩余期限约4.6年的附息国债130001券最新报价对应收益率 在3.2250%/3.2150%，上日尾盘为3.1890%/3.1850%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 6.1469 5.3205

上日 4.7369 4.7987

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9927/2.9318

国债参考率报价 2.8727/2.8195

金融债参考率报价 3.3589/3.2944(完)

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