中国期市：沪胶一度跌至逾三年半新低，基本面缺乏利好继续承压后市

路透北京6月6日 - 中国上海期货交易所橡胶期货周四收挫近4%，盘中一度跌至2009年1 0月以来新低。分析师表示，现货基本面弱势是拖累橡胶期价的最大因素，而短期亦看不到 可能的政策利好，或令橡胶期价继续承压，但空间有限。 上期所橡胶1309合约 收跌3.95%至每吨18,240元人民币，盘初一度触及18,180元 的逾三年半的低位，距离跌停仅一步之遥。 南华期货橡胶分析师张蓓称，目前的基本面没有任何看多理由，橡胶价格在年内或持续 陷入熊市，难以出现有效的反弹，不过考虑到成本支撑，下跌幅度或相对有限。 “反正橡胶的成本是每吨15,000-18,000元之间，目前这个价格下跌的空间可能不大， 但也会维持弱势震荡格局，即使出现反弹也是弱势反弹。”张蓓指出。 市场目前关注政府会否出台一些价格干预政策来支持胶市。去年年底时，国储部门曾向 部分生产商收储约10万吨天然橡胶，当时橡胶期价在24,000元左右。而随着目前价格跌破2 万关口，市场有关重启收储的预期亦再度浮现。 格林期货高级研究总监李永民亦指出，橡胶的供应过剩压力太大，而消费难以跟上，这 一基本面的弱势目前看不到实质性改善的迹象，而收储政策等亦难有期待。 他并强调，总体上看，国内期价仍将维持弱势震荡的特征。经过前期反弹，有色板块、 农产品板块已经逼近各自震荡区间的上沿附近，技术上存在回调整理的要求。 “尽管菜油、白糖已经回落至各自支撑位附近，但在整体环境偏弱背景下，个别品种反 弹难以改变国内期价总体偏弱的市场格局。”李永民指出。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 52,900 -0.77 240,806 黄金(au) 1312 279.01 -0.57 109,286 螺纹钢 (rb 1310 3,421 -1.61 1,888,554 ) 橡胶 (ru) 1309 18,240 -3.95 210,936 大商所 豆粕 (m) 1401 3,227 -1.04 1,318,482 豆油 (y) 1309 7,410 -0.03 571,158 焦炭 (j) 1309 1,432 -3.96 284,734 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,956 -0.46 346,156 棉花 (cf) 1401 19,915 -0.33 49,992 中金所 沪深300(if 1306 2,534.8 -0.72 87,686 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)