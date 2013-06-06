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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 16:40 BJT

中国期市：沪胶一度跌至逾三年半新低，基本面缺乏利好继续承压后市

路透北京6月6日 - 中国上海期货交易所橡胶期货周四收挫近4%，盘中一度跌至2009年1
0月以来新低。分析师表示，现货基本面弱势是拖累橡胶期价的最大因素，而短期亦看不到
可能的政策利好，或令橡胶期价继续承压，但空间有限。
    
    上期所橡胶1309合约 收跌3.95%至每吨18,240元人民币，盘初一度触及18,180元
的逾三年半的低位，距离跌停仅一步之遥。

    南华期货橡胶分析师张蓓称，目前的基本面没有任何看多理由，橡胶价格在年内或持续
陷入熊市，难以出现有效的反弹，不过考虑到成本支撑，下跌幅度或相对有限。
    
    “反正橡胶的成本是每吨15,000-18,000元之间，目前这个价格下跌的空间可能不大，
但也会维持弱势震荡格局，即使出现反弹也是弱势反弹。”张蓓指出。
    
    市场目前关注政府会否出台一些价格干预政策来支持胶市。去年年底时，国储部门曾向
部分生产商收储约10万吨天然橡胶，当时橡胶期价在24,000元左右。而随着目前价格跌破2
万关口，市场有关重启收储的预期亦再度浮现。
    
    格林期货高级研究总监李永民亦指出，橡胶的供应过剩压力太大，而消费难以跟上，这
一基本面的弱势目前看不到实质性改善的迹象，而收储政策等亦难有期待。
    
    他并强调，总体上看，国内期价仍将维持弱势震荡的特征。经过前期反弹，有色板块、
农产品板块已经逼近各自震荡区间的上沿附近，技术上存在回调整理的要求。
    
    “尽管菜油、白糖已经回落至各自支撑位附近，但在整体环境偏弱背景下，个别品种反
弹难以改变国内期价总体偏弱的市场格局。”李永民指出。
    
 中国期市主要品种收盘信息                                 
 ：                                             
                                                
 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1310     52,900    -0.77     240,806 
         黄金(au)    1312     279.01    -0.57     109,286 
         螺纹钢 (rb  1310      3,421    -1.61   1,888,554 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1309     18,240    -3.95     210,936 
 大商所  豆粕 (m)    1401      3,227    -1.04   1,318,482 
         豆油 (y)    1309      7,410    -0.03     571,158 
         焦炭 (j)    1309      1,432    -3.96     284,734 
 郑商所  白糖 (sr)   1401      4,956    -0.46     346,156 
         棉花 (cf)   1401     19,915    -0.33      49,992 
 中金所  沪深300(if  1306    2,534.8    -0.72      87,686 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 (完)

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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