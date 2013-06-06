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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 21:36 BJT

加拿大央行：新任央行总裁称利率终将上升至更正常水平

路透6月6日 - 加拿大央行总裁波洛兹周四称：

* 利率终将上升至更正常水平

* 只要成长动力改变，家户将有时间重新建立资产负债表

* 政府实施严格的抵押规范是正确的

* 家庭债务对加拿大银行业是一项重要风险，但不会评论其是否为最大风险

* 不对加元汇率置评(完)
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