台湾央行：共发行3,970.3亿台币存单，发行余额减221.3亿

路透台北6月6日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,970.3亿台币存单，若相较存单到期金额4,191.6亿，存单发行余额减221.3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,906.3

91天期 0.93 47.0

182天期 1.05 17.0

央行上日共发行1,661亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,714.85亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负51亿台币；累计超额准备为18亿台币，加计前期1%的超额准备为1,164亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校)