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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--6月7日****

路透6月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
  
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段         预估值       前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             4月             --       +0.8
             领先指标(较前月)                                              --       -0.1
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                       4月          +0.2%      +0.5%
          德国经季节调整进口(较前月)                                    +0.5%      +0.8%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                              顺差172    顺差176
 0645     法国预算(亿欧元)                             截至4月             --  赤字310.3
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                             4月             --     逆差47
          法国进口(亿欧元)                                                 --     409.00
          法国出口(亿欧元)                                                 --     362.04
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                 4月         逆差36   逆差34.7
          英国全球贸易收支(亿英镑)                                     逆差88   逆差90.6
 1000     德国工业生产(较前月)                             4月           持平      +1.2%
 1230     美国非农就业岗位(万个)                           5月       增加17.0   增加16.5
          民间就业岗位(万个)                                         增加18.0   增加17.6
          失业率                                                         7.5%       7.5%
          平均时薪                                                      +0.2%      +0.2%
          每周平均工时                                                   34.5       34.4
          制造业就业岗位(万个)                                        增加0.3       持平
 1230     加拿大就业岗位(万个)                             5月        增加1.5   增加1.25
          失业率                                                         7.2%       7.2%
          全职就业人数(万人)                                               --    增加3.6
          兼职就业人数(万人)                                               --   减少2.36
          就业参与率                                                    66.5%      66.5%
 1430     美国ECRI一周领先指标                     5月31日当周             --      130.7
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                           4月        增加120   增加79.7
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           现值     预估值
 0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   4月       顺差0.28   顺差2.15
              整体进口(较前月)                                            +1%         --
              整体出口(较前月)                                            -1%         --
 0530     法国ILO失业率                                 第一季          10.8%         --
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      5月          +0.4%      +0.2%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同                       ＋2.6%      +2.5%
          期)                                                                  
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  5月          +0.1%      +0.1%
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                           -0.5%      -0.6%
 1000     德国工业订单                                     4月          -2.3%      -1.0%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     6月          3,750      3,750
          英国央行利率决议                                              0.50%      0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                 6月                     0.50%
  
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)             5月         3.6398         --
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              6月1日当周           34.6       34.5
             初请失业金人数四周均值(万人)                               35.25         --
             续请失业金人数(万人)                  5月25日当周          295.2      297.5
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                    5月           70.8         --
               经季节调整PMI                                             63.1       57.0
  --      美国ICSC连锁店销售                               5月          +3.2%         --
 
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季修正          +0.8%         --
                                                            值                 
                            (较上年同期)                                +1.5%         --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 隋芬; 审校 艾茂林)
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