主要国家经济指标预测--6月7日****

路透6月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- -0.1 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.2% +0.5% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +0.8% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差176 0645 法国预算(亿欧元) 截至4月 -- 赤字310.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 409.00 法国出口(亿欧元) -- 362.04 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差36 逆差34.7 英国全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差90.6 1000 德国工业生产(较前月) 4月 持平 +1.2% 1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加17.0 增加16.5 民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加17.6 失业率 7.5% 7.5% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.3 持平 1230 加拿大就业岗位(万个) 5月 增加1.5 增加1.25 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 增加3.6 兼职就业人数(万人) -- 减少2.36 就业参与率 66.5% 66.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月31日当周 -- 130.7 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加120 增加79.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 4月 顺差0.28 顺差2.15 整体进口(较前月) +1% -- 整体出口(较前月) -1% -- 0530 法国ILO失业率 第一季 10.8% -- 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.4% +0.2% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 ＋2.6% +2.5% 期) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.5% -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -2.3% -1.0% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 3.6398 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月1日当周 34.6 34.5 初请失业金人数四周均值(万人) 35.25 -- 续请失业金人数(万人) 5月25日当周 295.2 297.5 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 70.8 -- 经季节调整PMI 63.1 57.0 -- 美国ICSC连锁店销售 5月 +3.2% -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正 +0.8% -- 值 (较上年同期) +1.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 隋芬; 审校 艾茂林)