更新版 1-中国货币市场：隔夜利率升至逾16个月高点，总量收敛后资金在途令机构略恐慌

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海6月6日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 跳涨，隔夜加权利率一度至逾16个月来的新高。市场人士表示，财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。

“资金很紧，应该是总量缩减后结构性的问题所致，”北京一国有银行资深货币交易员称，“资金在途波动，你也不见钱，我也不见钱，不确定性很大，大家都非常谨慎。”

他进一步指出，当前隔夜利率在6%以上一定是短期现象，月中资金面紧张情况会有所改善，但不会特别明显。

上海一资深市场人士亦表示，今日在无明显流动性收敛因素扰动的情况下，资金面更显紧，市场情绪或在其中发挥了推波助澜的作用，现在“只能熬过去”。

隔夜利率最近一次触及6%以上的水平还是在2012年春节前。当时，中国人民银行公开市场逾10年后再次开展逆回购操作解救资金困局。

当前，市场已是一片“哭穷”之声，然目前来看，未来有类似流动性补充的可能性小，管理层近期在传递更明确的数量收缩信号。

央行公开市场今日进行100亿元人民币28天期正回购操作，还招标发行了110亿元三个月期央票。据此计算，央行本周将净投放1,600亿元。

截至收盘，银行间资金利率飙升局面依旧，其中隔夜加权利率升势愈发凌厉，隔夜成交一度达到10%的高位。“线下有违约，有人同存到期了，对方不想还钱，让他们找钱续做，”华东一银行交易员称。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,212.25亿元人民币，较上日的5,177.98亿元略增；其中隔夜品种成交3,207.88亿元，则低于上日的3,833.63亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 6.1469 4.7369 +141.00 3,207.88 七天 5.3205 4.7987 +52.18 1,094.51 14天 5.4036 4.9316 +47.20 634.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.7450 3.0200 +972.50 1,500.38 七天 3.4850 4.6900 -120.50 303.66

14天 4.0250 4.3100 -28.50 74.91 回购定盘利率 其中:隔夜 5.9200 4.6800 +124.00 -- 七天 5.1500 4.7400 +41.00 -- 14天 5.2300 4.9140 +31.60 -- Shibor 其中:隔夜 5.9820 4.6230 +135.90 -- 七天 5.1370 4.7390 +39.80 -- 三个月 3.8938 3.8838 +1.00 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 林高丽/黄凯)