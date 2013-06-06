全球金市：印度政府可能祭出更多措施抑制黄金进口--财政部官员

路透孟买6月6日 - 印度财政部高层官员Rajiv Takru周四表示，如有必要，印度政府或将采取更多措施以抑制黄金进口。

Rajiv Takru在孟买一场银行会议上对记者表示，印度无法负担当前在进口黄金的外汇支出水准，并形容这是“浪费性支出”。