重温稿-《台湾新债预测》台塑化五年公司债利率料在1.25-1.30%，因台电债标售不理想

路透台北6月6日 - 受台电公司债标售不理想波及，路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑石化 周五(7日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.25-1.30%区间，较3月1.25%的得标利率略为弹升。

另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.40-1.45%，3月时的得标利率则在1.37%。

台电于上月底标售的10年期无担保公司债未能标出，因实质买盘在意利率风险不利长券；此前市场预估利率在1.50-1.55%。

台塑石化将于明日上午标售80亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行50亿台币、七年期发行30亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%，总金额不得超过100亿台币。(完)