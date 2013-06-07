重温稿-《台湾新债预测》台塑化五年公司债利率料在1.25-1.30%，因台电债标售不理想

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月6日 - 受台电公司债标售不理想波及，路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑石化 周五(7日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.25-1.30%区间，较3月1.25%的得标利率略为弹升。
另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.40-1.45%，3月时的得标利率则在1.37%。
台电于上月底标售的10年期无担保公司债未能标出，因实质买盘在意利率风险不利长券；此前市场预估利率在1.50-1.55%。
台塑石化将于明日上午标售80亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行50亿台币、七年期发行30亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%，总金额不得超过100亿台币。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。