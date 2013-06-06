《中国金融焦点》存款保险有望年内出台，制度安排料力求冲击最小

* 存款保险制度可择机出台并组织实施--消息人士引述央行报告

* 存款保险有望年内出台，辅佐利率市场化--分析人士

* 差别费率、赔付额等诸多要素恐难一步到位

* 拖延制度出台的阻力--谁出钱、出多少？

谢衡/张胜男

路透北京6月6日 - 中国的存款保险制度，在业内人士听了20年的“楼梯响”之后，终于有望在今年露出真容。

中国央行新发布的一份报告中，对存款保险制度有了比较明确和具体的表述，这让分析人士相信，年内有望推出存款保险制度，为利率市场化进程保驾护航。当然，这一新制度不可能一蹴而就，具体方案设计料将尽量减少对中资银行业绩的冲击。

“中国的利率市场化走到今天，就差最后一公里了。而这个时候最关键的就是存款保险制度，没有这个制度，这最后一公里就走不完。”金融专家赵庆明说。

看过2013年中国金融稳定报告的消息人士引用报告内容称，当前，建立存款保险制度的各方面条件已经具备，实施方案经过反复研究和论证，各方面已形成共识，可择机出台并组织实施。将加快存款保险制度建设，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。

一位国有银行的相关人士表示，最近监管层多次就存款保险制度找各家银行召开座谈会。

“种种迹象上看，最快夏季，晚点也在年内，存款保险应该推出来了，我们也在时刻准备着发报告呢。”一家总部在广州的大型券商行业分析师说。

发改委负责人近日表示，推进制定存款保险制度实施方案，是2013年深化经济体制改革重点工作的意见中部署的“实实在在”的改革措施。该负责人表示，存款保险制度作为一项基础性金融制度，无论是对推进利率市场化改革，还是对建立完备的市场风险补偿和退出机制、发展多层次金融机构都具有十分重要的意义。

分析人士已推测中国金融改革或将加速。国务院高层的表态既显示坚持市场化改革的原则和决心，亦预示着将实质性全面推出一揽子方案。其中，与推进利率市场化改革相配套的基础性建设亦更显迫切，而最重要的，也是最有可能在今年推出的，就是存款保险制度。

**难以一步到位**

遵循中国过去十年的金融改革的思路，影响深远的存款保险制度可能一朝启动，而付诸实施则不可能一步到位，预计将渐进实行以保持弹性。

从1993年中国国务院首次提出要建立存款保险基金以来，该制度已酝酿研究了整整20年，期间不乏种种客观条件制约和相关方的掣肘。以史为鉴，存款保险制度因涉及多方利益，要素设计更须谨慎斟酌。

对于存款保险制度核心要素之一的保险费率，分析人士就有不同的预测。

“费率是这个制度重要的一点。我认为一开始不会是差别费率，一刀切是最简单，也是最容易实现的。”赵庆明说。

赵庆明认为，设立存款保险制度是为了防范系统性风险。大银行的盈利能力强，也承担了更多的社会责任。而小银行本来经营压力就大，如果费率还更高的话，可能反而一下子就引发风险了。“未来经过一段时间之后，再奖勤罚懒，实施差别化费率”。

而中信证券发布的报告则预计，中国将先实行简化的分类差别保险费率，按商业银行属性分为国有大行、股份制银行、城商行和信用社，分别适用不同的费率水平，条件具备后，再过渡到风险差别费率。

该报告提出，在存款保险制度推行初期0.04-0.12%的差别费率水平或较为合适，比如对国有大行、股份制银行和城商行农信社三类群体分别实行0.05%、0.08%和0.12%的费率水平。

上述广州大型券商的银行业分析师则认为，大行和小银行的费率差别应该仅在0.01%，“仅是象征性的差别，并不会明显提高小银行的成本。”

对于事关中小储户利益的赔付额，中国银行国际金融研究所的邵科认为，存款保险机制“由暗转明”，存款保障程度将发生变化，可能导致存款搬家。如果过于剧烈，在短期内很可能冲击中国金融体系。

邵科建议建借鉴日本的方式，在全额保险的过渡期安排结束后，才正式采取限额存款保险制度。在过渡阶段，提高公众对存款保险制度的了解与支持，以促进显性存款保险制度的推行。

中信证券则认为，为降低银行的道德风险，中国也应采取限额赔付的方式。考虑到中国国内居民储蓄倾向较高，因此存款保额的上限可以较世界主要国家存款限额与人均GDP比值4的水平较高一些，因此20-30万元人民币是比较合适的区间。

有业内人士表示，存款保险会让老百姓更相信存款是安全的，甚至连理财产品都不会出问题了，从而使存款人对银行经营状况的关注度下降；另一方面对参与存款保险的银行提供了过度冒险激励，银行可能在缺乏有力监管的条件下，从事超出自身能力范围的高风险活动，进而导致危机的发生。

**真金白银之争**

存款保险制度推出后，中国各家银行就要舍弃部分利润用于缴纳保费了。分析人士相信，该制度对银行业绩的压力将比较有限；而且也不能只靠银行保费，发展初期还需“国家”出钱。

赵庆明认为，监管层会充分考虑存款保险费率对银行业绩的影响，将设定一个较长的过渡期安排。加之中国银行业目前整体状况还不错，也还有时间逐步积累保险基金。

“影响利润也就在1-2%，还不如调一次存款准备金或降息的影响大。”上海某大型券商银行业分析师说。

据中信证券测算，在开始实施存款保险的五年内，对上市银行年净利润的影响为1%；在五年后，即存款保险基金已经达到目标水平的0.3%，对其净利润的影响为0.4%。

分析人士认为，除了商业银行缴纳的保费之外，中国的存款保险的初期基金应还包括国家财政、中央银行拿出的资金。此外，作为多家银行大股东的中央汇金公司，亦可以通过减持国有银行股份的方式筹集资金，作为存款保险基金的初始资金。

也许正是因为需要多个部门机构拿出真金白银，拖延了存款保险制度的推出。“谁出钱、谁牵头，都是要扯皮的事。其实四大行对此的阻力也不小，它们认为自己就是大到不倒，根本不需要这个保险金。”一位资深的金融界人士这样说。

“在存款保险制度缺失的条件下，国家实际上承担了隐形的担保责任，容易导致商业银行风险约束机制弱化，为追求高额利润而过度投机。”央行报告称。

上述资深金融界人士表示，2006年就说存款保险呼之欲出。实际上那个时候是一个比较完美的时机。当时中国银行业的资产规模还没有现在这么大，经济又处在上升周期，银行利润增速很快，拿出些钱来交保险没有什么压力。

而时至今日，中资银行的资产规模已经膨胀了数倍，一个很小的比例，都是一个巨大的绝对额。另一方面，银行利润增速将大幅下降，资产质量压力加大也是可以预见的趋势。

中国银监会数据显示，2006年末的中国银行业总资产为43.9万亿元；而截至今年一季度末，银行业总资产141.3万亿元人民币，同比增长17%，较06年增加了2.2倍。