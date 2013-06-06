更新版 1-台湾货币市场：银行预备明日大额缴税，但整体资金水位仍平稳

* 很少数银行出现明显资金缺口

* 明日大笔税款缴入台银和国库

* 短率尚平稳 (新增最新报价)

记者 高洁如

路透台北6月6日 - 台湾银行间短率周四仍然平稳。尽管明日将是最大额的综所税款缴入台银的日子，但今日除很少数的银行出现较明显的资金缺口拆入之外，多数银行仍能支应今、明日的资金需求，整体资金水位仍然平稳。

上日拆款市场出现一个月拆款(22天-30天)、落点跨月的成交，利率在0.41%，可见部分银行为避免资金积压过多，已开始承做跨月的拆放。资金调度人士也估计，二周左右期限的拆款成交可能会随着时日逐渐进入月中，成交趋于热络。

“明天钱也有，最多就是今天少做一点出去而已。”一位小型民营银行调度人士说。

据去年的情势粗估，明日银行间计有超过1,000亿台币资金将因缴税而流动；其中400余亿台币资金自银行缴入财金中心国库帐户；另外600余亿资金转入台银，停留帐上三日并将在下周一转入国库。

资调人员也表示，6月因缴税而使银行操作偏向保守，而央行也同样刻意宽松市场资金，估计6月缴税季的资金情势并不会太紧张。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.40%，上日亦同；一周拆款利率在0.37-0.43%，上日在0.38-0.42%。

**短票仍不变**

在短票市场方面，票券商指出，目前仍在提存期初，面临6月底半年报的效应，能承做跨月或不能跨月短票的银行大约各半。

一位大型票券商交易员表示，目前对于月底资金情势并不悲观，尤其是少数大型银行本旬资金甚多，预料月中若是资金持续满溢，之后料可以开始承做二周天期的跨月拆款，有利调配月底的资金情势。

今日落点在月内的短票利率在0.68%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。

台湾央行今日共发行3,970.3亿台币存单，若相较存单到期金额4,191.6亿，存单发行余额减221.3亿台币。

本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负68亿台币，累计超额准备为负50亿，加计前期1%的超额准备为1,096亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。交易商表示，近日受寿险赎回基金等因素影响，市场资金分配略有不均，整体而言，本地银行资金仍属宽裕，因此调度难度不高，利率维持在近日水准。

交易商指出，本周以来，有一两家寿险公司自投信赎回基金，使得投信的资金供应持续不稳。且本月进入中下旬后，季底与月底紧缩因素料发酵，将使得RP利率走势与5月下调的趋势不同，能够持稳在既有区间即属不易。

“到今天都还在解基金，寿险可能有钱要出去。”一位证券商交易员说。

另一票券公司交易员也称，感觉市场资金分配不均，因此需要多花些时间调度，但利率尚未受此因素影响有所调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。