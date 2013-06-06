更新版 1-台湾货币市场：银行预备明日大额缴税，但整体资金水位仍平稳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 很少数银行出现明显资金缺口
* 明日大笔税款缴入台银和国库
* 短率尚平稳 (新增最新报价)
记者 高洁如
路透台北6月6日 - 台湾银行间短率周四仍然平稳。尽管明日将是最大额的综所税款缴入台银的日子，但今日除很少数的银行出现较明显的资金缺口拆入之外，多数银行仍能支应今、明日的资金需求，整体资金水位仍然平稳。
上日拆款市场出现一个月拆款(22天-30天)、落点跨月的成交，利率在0.41%，可见部分银行为避免资金积压过多，已开始承做跨月的拆放。资金调度人士也估计，二周左右期限的拆款成交可能会随着时日逐渐进入月中，成交趋于热络。
“明天钱也有，最多就是今天少做一点出去而已。”一位小型民营银行调度人士说。
据去年的情势粗估，明日银行间计有超过1,000亿台币资金将因缴税而流动；其中400余亿台币资金自银行缴入财金中心国库帐户；另外600余亿资金转入台银，停留帐上三日并将在下周一转入国库。
资调人员也表示，6月因缴税而使银行操作偏向保守，而央行也同样刻意宽松市场资金，估计6月缴税季的资金情势并不会太紧张。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.40%，上日亦同；一周拆款利率在0.37-0.43%，上日在0.38-0.42%。
**短票仍不变**
在短票市场方面，票券商指出，目前仍在提存期初，面临6月底半年报的效应，能承做跨月或不能跨月短票的银行大约各半。
一位大型票券商交易员表示，目前对于月底资金情势并不悲观，尤其是少数大型银行本旬资金甚多，预料月中若是资金持续满溢，之后料可以开始承做二周天期的跨月拆款，有利调配月底的资金情势。
今日落点在月内的短票利率在0.68%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。
台湾央行今日共发行3,970.3亿台币存单，若相较存单到期金额4,191.6亿，存单发行余额减221.3亿台币。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负68亿台币，累计超额准备为负50亿，加计前期1%的超额准备为1,096亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。交易商表示，近日受寿险赎回基金等因素影响，市场资金分配略有不均，整体而言，本地银行资金仍属宽裕，因此调度难度不高，利率维持在近日水准。
交易商指出，本周以来，有一两家寿险公司自投信赎回基金，使得投信的资金供应持续不稳。且本月进入中下旬后，季底与月底紧缩因素料发酵，将使得RP利率走势与5月下调的趋势不同，能够持稳在既有区间即属不易。
“到今天都还在解基金，寿险可能有钱要出去。”一位证券商交易员说。
另一票券公司交易员也称，感觉市场资金分配不均，因此需要多花些时间调度，但利率尚未受此因素影响有所调整。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。 (完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。