《外汇专栏》澳洲及其主要出口市场中国的经济均显疲软，澳元双重受压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但如果中国经济展望开始生变，这项中国因素也可能会摇身一变成为不利条件。
从2009年以来，中国信贷成长速度远高于GDP增速，这个事实应该足以让任何仍然持有澳元/美元部位的交易员三思。
惠誉4月9日调降中国本币信用评等，由AA-降至A+，并称“中国金融稳定性面临的风险已升高”。
惠誉指出，到2012年年底时，计入各种形式的“影子银行”活动，中国金融机构贷款总规模可能已达到GDP的198%，四年前这个比例是125%。
除非经济成长加速，否则债台不断高筑，是无法持续的。
即使假设这些持续增加的债务负担能够受到控管，然中国经济本身可能正在进入一个GDP增速低于前几年的阶段。
而中国成长速度降低，可能也意味着澳元在扮演中国题材货币方面的买需将减少。澳元的一大支撑力量有可能减弱，澳元或将进一步下挫。
以技术面而言，若澳元周线收在0.9523美元以下，也就是233周移动均值，则澳元跌势有可能加速。
若真如此，澳元可能在未来几个月跌至0.9140美元，也就是澳元由2008年10月27日低点0.6004升至2011年7月27日高位1.1080这段升势的38.2%回档位。(完) (译文审校 王兴亚/侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。