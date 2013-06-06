《外汇专栏》澳洲及其主要出口市场中国的经济均显疲软，澳元双重受压

但如果中国经济展望开始生变，这项中国因素也可能会摇身一变成为不利条件。

从2009年以来，中国信贷成长速度远高于GDP增速，这个事实应该足以让任何仍然持有澳元/美元部位的交易员三思。

惠誉4月9日调降中国本币信用评等，由AA-降至A+，并称“中国金融稳定性面临的风险已升高”。

惠誉指出，到2012年年底时，计入各种形式的“影子银行”活动，中国金融机构贷款总规模可能已达到GDP的198%，四年前这个比例是125%。

除非经济成长加速，否则债台不断高筑，是无法持续的。

即使假设这些持续增加的债务负担能够受到控管，然中国经济本身可能正在进入一个GDP增速低于前几年的阶段。

而中国成长速度降低，可能也意味着澳元在扮演中国题材货币方面的买需将减少。澳元的一大支撑力量有可能减弱，澳元或将进一步下挫。

以技术面而言，若澳元周线收在0.9523美元以下，也就是233周移动均值，则澳元跌势有可能加速。